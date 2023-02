L’origine della Giornata dei calzini spaiati.

Oggi, 3 febbraio 2023, si è celebrata la Giornata dei calzini spaiati e per chi ancora non la conoscesse, non si tratta di una celebrazione del famoso e inspiegabile fenomeno per cui i calzetti non escono mai in coppia dalla lavatrice.

Dietro questa ricorrenza, c’è un significato importante: la volontà di sensibilizzare i bambini all’importanza della diversità. Si tratta, tra l’altro, di un’iniziativa nata in Friuli: nel 2010, infatti, l’idea venne ad una maestra di una scuola primaria di Terzo d’Aquileia, Sabrina Flapp, che si ispirò a quanto pare a Pippi Calzelunghe.

La ricorrenza negli anni è stata adottata da un numero sempre maggiore di scuole italiane, che organizzano giochi e attività a tema: la scuola, infatti, è uno degli elementi essenziali della crescita e della formazione dei bimbi, che attraverso questa simpatica iniziativa, imparano da piccoli a vedere la diversità come un motivo di ricchezza e non di esclusione.