Radio Tausia da Treppo Carnico arriva a Sanremo.

C’è una sola radio friulana che sarà a Sanremo in occasione del Festival nazional-popolare più famoso della canzone italiana: è Radio Tausia, emittente nata su iniziativa di un gruppo di ragazzi, che ha sede a Treppo Carnico e che racconterà l’evento da uno studio mobile lungo le strade della cittadina ligure.

L’occasione per ascoltarli, grazie alla collaborazione con ”Io sono Friuli Venezia Giulia”, sarà dal 6 al 12 Febbraio 2023: saranno in diretta tutti i giorni per 2 ore dalle 15 alle 17 dal truck e toccherà a Chicco Sound e Daniele Del Forno raccontare tutto ciò che accadrà al festival della canzone italiana. Al di fuori della diretta, saranno anche realizzati contenuti social video così da coinvolgere attivamente tutto il pubblico. “Oggi siamo l’unica radio con sede in Fvg presente al

Festival. Per noi – dicono i giovani conduttori -, è un grande piacere rappresentare l’intera regione in un evento così importante per l’italia e anche per il mondo”.

Niente male per una radio nata nel 2014 da un’idea di un gruppo di ragazzi che voleva raccontare il territorio, la sua cultura ed i suoi personaggi, e che ora conta su oltre 20 collaboratori da tutto il Triveneto e trasmette 24 ore su 24, tutti i giorni. A conferma del buon lavoro fatto, tra l’altro, nel 2021 è arrivata la nomina a miglior digital Radio Italiana su 400 emittenti dal portale webradioitaliane.it Essendo una radio web, infatti, basta una qualsiasi connessione internet per ascoltarla ovunque.