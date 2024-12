Nevicate in montagna e stagione sciistica al via: ecco gli impianti aperti da domani

Sci, gli impianti aperti da domani in Friuli.

Inaugura domani, 7 dicembre, la stagione dello sci in Friuli Venezia Giulia, ma solo una parte degli impianti sarà aperta a causa delle condizioni climatiche che, per ora, non hanno portato né abbastanza neve, né abbastanza freddo.

Nel fine settimana sono previste precipitazioni nevose a una quota che dai 900-1200 metri di sabato scenderà fino ai 500-900 metri di domenica, precipitazioni che dovrebbero essere più consistenti nell’area di Piancavallo. L’Osmer, però, nelle sue previsioni ne ha ridotto l’intensità.

Gli impianti aperti.

Da metà novembre il personale è stato impegnato nella preparazione delle piste, per poi procedere con l’innevamento artificiale, favorito da alcune giornate in cui l’abbassamento delle temperature ha consentito la produzione di neve artificiale e accompagnato da alcuni deboli nevicate. Da domani, 7 dicembre, si potrà sciare in quattro comprensori del Friuli: Piancavallo, Sappada, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio.

A Piancavallo, fino al 14 dicembre, saranno aperti i tappeti Daini e Genzianella, con relativi campo scuola e tracciato, le seggiovie Casere – con la pista Casere – e Busa Grande con omonima pista, il tappeto Busa e lo skiweg Sauc, oltre alla seggiovia Tremol1 aperta solo per i pedoni. Sabato e domenica sarà aperto anche il bob su rotaia.

A Sappada saranno operative le seggiovie Pian dei Nidi, con relativa pista e skiweg, Eiben Col dei Mughi con il tracciato Nazionale. Aperti anche sciovia e pista del Campetto1 solo sabato e domenica. A Forni Avoltri la pista di fondo è chiusa.

A Ravascletto/Zoncolan saranno aperti la funifor Monte Zoncolan e le seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar e Giro d’Italia, con le piste Zoncolan 3 – alta e bassa – Zoncolan 4 e Goles. Apriranno sabato anche i tappeti Lausc e Cima Zoncolan con le relative piste. Da lunedì 9 dicembre a venerdì 13 compreso rimarranno aperti solo gli impianti Valvan, Giro d’Italia, Funifor, i tappeti Lausc e Cima Zoncolan.

A Tarvisio, il polo aprirà con il tappeto Campo scuola e la seggiovia Duca d’Aosta, serviti da relative piste. Nei prossimi giorni, tenendo conto della situazione nivometeorologica, verranno valutate ulteriori eventuali aperture che comunque riguarderanno solo il fine settimana: da lunedì a giovedì prossimo gli impianti si fermeranno per poi ripartire dal 13 dicembre. Sempre nel weekend del 7 e 8 dicembre saranno aperti il bob su rotaia e il Fun Park dell’Angelo. La telecabina del monte Lussari entrerà in funzione, anche per i pedoni, dal 13 dicembre.

I prezzi ridotti.

Data l’apertura parziale degli impianti, PromoTurismo Fvg ha deciso di applicare prezzi ridotti per gli skipass, fino a mercoledì 11 dicembre compreso. Per un adulto, il giornaliero costerà quindi 21,50 euro; per junior e over 75, solo 7 euro; per i senior (1950-1960) 19,50 mentre i bambini (2018-2022) scieranno gratuitamente.