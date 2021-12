Le piste di pattinaggio sul ghiaccio aperte in Friuli.

Quando si pensa alle festività natalizie, vengono sempre in mente gli addobbi, le luci, i mercatini, e spesso nelle maggiori piazze, per la gioia di grandi e piccoli, ci sono le piste di pattinaggio sul ghiaccio. Negli ultimi anni a causa della pandemia, non tutte le città del Friuli hanno deciso di proporre questa attività, ma quest’anno la tradizione sembra essere ripresa un po’ ovunque. Ecco quindi dove trovare le piste di pattinaggio sul ghiaccio nel Friuli.

Tolmezzo.

Fino al 17 gennaio, in piazza XX Settembre, sarà presente la pista per pattinare sul ghiaccio. Una novità natalizia, realizzata dalla Pro Loco Tolmezzo con la collaborazione di Borgo Shanghai.

Udine.

In centro a Udine, in piazza Venerio, sarà possibile fare delle piroette sulla pista di giacchio, che dopo un anno, torna ad intrattenere grandi e piccoli. L’ingresso è consentito solo per chi è munito di Green pass e indossando la mascherina nelle zone chiuse. Una decisione presa per rispettare le attuali direttive del governo sul contenimento della diffusione del Covid-19.

Sempre a Udine, è possibile pattinare anche al Terminal Nord, nella pista più grande mai messa a disposizione del pubblico. La pista da pattinaggio sarà aperta fino al 23 gennaio ed è posizionata all’ingesso della piazza del Parco.

Cervignano.

In piazza Indipendenza a Cervignano è stata installata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, grazie alla Baseball Tigers e la collaborazione di diverse realtà locali. L’iniziativa è aperta al pubblico e resterà fino al 9 gennaio.

Monfalcone.

Anche a Monfalcone è possibile pattinare sulla pista da ghiaccio, che sarà aperta fino al 9 gennaio. La pista è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 20, oltre che la domenica, i festivi e i giorni infrasettimanali di chiusura scuole dalle 10.00 alle 20.00.

