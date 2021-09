Il Green Pass obbligatorio per le piste da sci in Friuli.

L’ufficialità ancora non c’è. Ma prende sempre più corpo l’eventualità che per potersi concedere qualche ora o giornata sulle piste da sci del Friuli dal prossimo inverno bisognerà essere obbligatoriamente in possesso del Green Pass.

Le prime ammissioni sono arrivate direttamente dal governatore Fvg, nonché presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Proprio gli enti decentrati starebbero lavorando con il ministro al Turismo, Massimo Garavaglia, per la definizione di protocolli unici per lo sci in tutta Italia.

Fra le norme, appunto, quella del possesso del Green Pass, visto come uno strumento per evitare ulteriori chiusure nei mesi invernali, con le serrate che potrebbero essere un colpo mortale per l’economia della montagna.

In attesa delle nuove norme, il Friuli comincia a pensare all’inverno sulle piste e alla voglia di ripartire degli operatori (ma anche degli appassionati di sci) dopo un anno di stop.

(Visited 238 times, 238 visits today)