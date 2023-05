Al via “I Sentieri delle Pro Loco” alla scoperta del Friuli.

Partono il 4 giugno le escursioni alla scoperta delle Valli del Torre e Natisone tra vette, acque, foreste, vigneti e storia del progetto I Sentieri delle Pro Loco. La prima camminata in programma è quella “Tra le Tor e lis Culinis” sui sentieri curati e mantenuti dalle Pro Loco di Savorgnano del Torre per scoprire tradizioni ed angoli nascosti del territorio.

“Quest’anno la rassegna I Sentieri delle Pro Loco parte dalle bellissime colline di Savorgnano con una camminata adatta a tutti, lungo il corso del fiume Torre tra dolci colline. Invitiamo gli amanti delle escursioni e della natura a visionare il programma di escursioni messo a punto per il 2023 – annuncia il presidente del Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža Gianfranco Specia -: si tratta di 10 interessanti camminate, con lunghezze e difficoltà diverse, ma tutte emozionanti per chi ama stare all’aria aperta, passeggiare tra boschi e prati e scoprire un territorio ancora incontaminato. Ringraziamo nuovamente i volontari delle nostre Pro Loco, custodi della sentieristica che con il proprio impegno contribuiscono a mantenere pulita dalla vegetazione spontanea e accessibile lungo il corso dell’anno e ci diamo appuntamento, come prima tappa a Savorgnano del Torre”.

“I Sentieri delle Pro Loco” ovvero il programma delle 10 escursioni guidate in programma da giugno ad ottobre è organizzato dalle Pro Loco aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža. Le Pro Loco coinvolte quest’anno sono quelle di Savorgnano, Lusevera, Masarolis, Amici di Prosenicco, Subit, Val Cornappo, Porzus, Torlano, Valle di Soffumbergo, Attimis. Ad accompagnare gli escursionisti le guide di Wild Routes.

Il primo appuntamento.

Il primo appuntamento, come detto, è l’escursione “Tra le Tor e lis Culinis” in programma per domenica 4 giugno. Una camminata per comprendere come il torrente Torre (le Tor) si sia insinuato tra le colline circostanti modellando il territorio e cambiando la vita degli abitanti che da secoli abitano questi luoghi e da esso traggono ancora supporto. Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 con partenza alle ore 9 a Savorgnano del Torre (ritrovo al campo sportivo). Al termine dell’escursione sarà possibile riprendere le forze assaporando i prodotti locali grazie ad un ristoro organizzato dalla Pro Loco locale. Gli escursionisti saranno accompagnati da Le guide di Wild Routes. Il percorso è facile, per una lunghezza di 6 km per 50 m di dislivello. Si tratta di un’escursione adatta a bambini a partire dai sei anni d’età. La durata della camminata è di circa 3 ore.

Si raccomanda come equipaggiamento: vestiti adatti alla stagione, scarpe da trekking, giacca a vento, acqua, snack, crema solare, cappello/foulard. Il prezzo è stato fissato in 15 euro (per adulti) e 7,50 euro per ragazzi dai 12 ai 18 anni accompagnati, gratis per i minori di 12 anni accompagnati da adulto pagante.