Il progetto Esplorando fa tappa nei parchi di Udine.

Farà tappa nei parchi di Udine domenica 25 giugno il progetto itinerante Esplorando, percorso educativo-esperienziale promosso dall’Associazione culturale 0432 che coinvolge i bambini e le bambine da 3 a 10 anni e le loro famiglie in esperienze a diretto contatto con la natura, per scoprire il piacere di stare assieme all’aperto e accrescere l’attenzione verso ciò che ci circonda.

Il progetto, che ha preso il via lo scorso 13 giugno, tocca 22 parchi, boschi e giardini del Friuli Venezia Giulia proponendo attività di gioco libero, laboratori esperienziali a partire da albi illustrati, osservazioni sensoriali ed esplorazioni nell’ambiente, spazi di lettura e azioni collettive invitando ad avvicinarsi con curiosità e rispetto al mondo naturale.

La tappa udinese in programma il 25 giugno si terrà al Parco Sant’Osvaldo all’interno delle “Feste d’Estate”, ricco evento che prosegue fino a settembre e che per tutta la giornata – dalle 8.30 alle 19.00 – prevedrà musica, workshop, una passeggiata botanica, uno spettacolo teatrale e un pranzo comunitario. Ospite sarà Nicoletta Caccia, ortoterapista, formatrice e insegnante di yoga per bambini.

Alle 15 l’incontro “Il giardino: luogo di benessere e cura” è una prima proposta pensata per gli adulti che si propone come momento di racconto dell’esperienza di Nicoletta Caccia e al contempo di confronto partecipato. Al termine, il Gruppo Parco e l’Orto sinergico della Comunità Nove si presenteranno accompagnando i presenti in visita all’orto e al parco, luoghi di pratica quotidiana. Durante questa prima attività sarà a disposizione un servizio di cura per i bambini e bambine che accompagnano gli adulti.

A seguire, alle 17.30, sempre in compagnia di Nicoletta Caccia, un appuntamento dedicato a bambini e adulti insieme, “Cosa c’è nel tuo giardino?” con letture, riflessioni e la creazione di un piccolo giardino in cassetta. L’ingresso è gratuito con prenotazione via whatsapp al n. 347 5855451. In caso di pioggia gli incontri si terranno al chiuso, indicazioni sul posto. L’intera giornata è realizzata con la collaborazione del consorzio COSM.

“I luoghi naturali, e più in generale i luoghi all’aperto sono riconosciuti come naturale fonte di benessere psicofisico – spiegano Simone Baracetti e Martina Monetti dell’Associazione 0432 -. La scelta di accompagnare anche all’aperto la crescita di bambini e adulti può essere una preziosa risorsa verso lo sviluppo di un’educazione ecologica reale, fondata sulla cura del mondo circostante”.

Il progetto Esplorando è ideato e realizzato dall’Associazione culturale 0432 con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei Comuni che ospitano le tappe del percorso: l’iniziativa, infatti, dopo Udine coinvolgerà anche San Giorgio di Nogaro (14 luglio e 6 settembre, parco Villa Dora), San Daniele del Friuli (16 luglio, parco di Villa Serravallo), San Giovanni al Natisone (17 luglio, parco de Brandis), Tavagnacco (25 luglio, parco di Adegliacco), Ariis di Rivignano Teor (27 luglio, Villa Ottelio Savorgnan), Lignano (3 agosto, Giardino Biblioteca Comunale), Campoformido (30 agosto, Parco del Cormor), Fagagna (7 settembre, Parco del Cjastenâr), Cervignano (16 settembre, Parco dei Muscoli) e Latisana (23 settembre, Lungofiume Tagliamento). Altri appuntamenti sono previsti poi in provincia di Pordenone (a Casarsa, Fontanafredda, Piancavallo Aviano, Maniago e Spilimbergo) e in quella di Gorizia (Gradisca d’Isonzo e Gorizia).