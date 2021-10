Le proteste contro il Green Pass in Fvg a Udine e Pordenone.

Non si ferma in Friuli Venezia Giulia la voce di dissenso contro l’introduzione del Green Pass. Dopo la partecipata manifestazione di ieri a Trieste, oggi sono scese in piazza migliaia di persone anche a Udine e Pordenone.

Nel capoluogo friulano, il corteo si è radunato in piazza Libertà, per poi muoversi verso piazza XX settembre. Tutti pronti a intonare slogan non solo contro il certificato verde, ma anche verso l’obbligo vaccinale e il “ricatto lavorativo”. Posizioni a favore, invece, per le cure domiciliari e il diritto allo studio.

Canovaccio simile a Pordenone. Nella Destra Tagliamento, i discorsi sono andati dall’incostituzionalità del Green Pass al problema dei vaccini ai bambini, che secondo i manifestanti verrebbero così privati della formazione di un sistema immunitario. Presenti molti studenti, anche da fuori provincia. Il malcontento contro il passaporto sanitario, insomma, non si placa in Fvg.

