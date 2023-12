La sua cagnetta ha bisogno di un intervento urgente: scatta la solidarietà online per Laira

Lancia raccolta fondi per la sua cagnetta, che ha bisogno di un intervento urgente: scatta la solidarietà online per Laira. “Abbiamo bisogno del vostro aiuto per affrontare il costo di questa operazione”. Giulia Faraon ha lanciato, da Udine, una raccolta fondi per poter curare la sua cagnetta, Laira.

“Ad agosto – scrive su GoFundMe – abbiamo scoperto la presenza di un tumore alla milza da operare urgentemente col rischio che si rompa e che abbia un’emorragia interna, questa massa ha un diametro ormai di 8 centimetri”.

“In concomitanza – aggiunge – abbiamo scoperto un problema grave al cuore per cui ci siamo dovuti rivolgere a una clinica specializzata perché – spiega – in assenza di specialisti e farmaci che normalmente non sono presenti dai veterinari di base (non hanno nemmeno la casistica e l’esperienza necessaria) l’anestesia sarebbe un rischio troppo alto per la sua vita e nessuno – prosegue – vuole assumersi la responsabilità di operarla”.

“Una volta tolta la milza – conclude – i medici dicono che starà bene, io non posso pensare di vivere senza di lei e lasciarla così significa condannarla a morire”. Il preventivo pubblicato da Giulia supera i duemila euro, ma grazie alle donazioni sono stati già raccolti oltre mille euro.