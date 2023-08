Sul treno a vapore, alla scoperta dei borghi più belli del Friuli

Nuovo appuntamento con i treni storici in Friuli.

Scoprire i borghi più belli del Friuli su un mezzo di trasporto suggestivo: è ciò che offre il prossimo appuntamento nell’ambito dei treni storici in regione, che consentirà di salire a bordo di un convoglio di carrozze anni ’30 con una locomotiva a vapore.

Il treno dei “Borghi più belli d’Italia” partirà il 3 settembre alle 7.50 da Gemona, per attraversare Majano, Pinzano, Travesio, Meduno, Maniago e arrivo a Budoia alle 10.15. Da lì ci si trasferirà a Polcenigo, in bus navetta gratuito, per visitare la 349ª Sagra dei Thèst, antica sagra dei cesti, ed esplorare sito palafitticolo Palù di Livenza, patrimonio Unesco.

Durante il viaggio di ritorno il treno farà sosta a Travesio, dove i passeggeri saranno accompagnati in un percorso di visita che dal borgo, lungo il percorso dei masi condurrà i visitatori fino agli imponenti resti del Castello che dominano la piana. Sul treno, inoltre, è possibile trasportare la propria bicicletta.