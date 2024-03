Maltempo in Friuli Venezia Giulia, sospesi i mutui per chi ha subito danni

Rate dei mutui sospese per chi ha subito danni dopo il maltempo dell’autunno scorso.

Rate dei mutui sospese per coloro che hanno subito danni nell’ondata di maltempo dello scorso autunno in Friuli Venezia Giulia. La misura riguarda i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o resi inagibili e alle attività commerciali ed economiche svolte in quegli edifici o sui terreni colpiti dagli eventi meteorologici.

Per la richiesta si dovrà presentare un’autocertificazione dei danni subiti e può essere concessa fino al ripristino dell’agibilità degli edifici e non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. I danni a cui si fa riferimento nell’ordinanza sono quelli verificatisi nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 5 novembre del 2023, causati da forti venti e mareggiate che hanno provocato allagamenti e danni lungo la costa e nelle zone circostanti.

a stima complessiva dei danni al patrimonio privato formulata a dicembre in Consiglio regionale dall’assessore alla Protezione Civile Riccardo Riccardi era di 190 milioni di euro. Tra i comuni più colpiti figurano Trieste, Muggia, Grado e Lignano, dove le risorse già stanziate dalla Protezione Civile hanno consentito di avviare le opere di ripristino, con Trieste che riceve circa tre milioni e 200 mila euro per questo scopo.