Recruiting day a Udine per trovare 90 autisti del trasporto pubblico locale.

In Friuli Venezia Giulia si cercano 90 autisti abilitati per i mezzi del trasporto pubblico locale: per individuarli, è stato organizzato un nuovo recruiting day in programma a Udine il prossimo 18 dicembre in via del Partidor, 13, sede dell’Azienda Arriva Udine.

Le persone che vogliono candidarsi dovranno inviare il proprio curriculum entro domenica 10 dicembre mediante il link “Mi candido” sul sito della Regione. Nel dettaglio i requisiti richiesti per la candidatura sono il titolo di studio licenza media, il possesso della patente di guida D insieme alla Cqc persone, conoscenza della lingua italiana, elementi del pacchetto Office e preferenziale una conoscenza base della lingua inglese.

“Questo recruiting day, rispetto a quello di aprile, è aperto solo agli autisti abilitati in possesso di patente D e Cqc (carta di qualificazione del conducente) – ha spiegato l’assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen -. Dal 2019 quando abbiamo abbozzato la prima norma di contributo per

l’acquisizione della Cqc ad oggi, abbiamo messo insieme politiche trasversali. Le due direzioni, Infrastrutture e Lavoro, hanno saputo incrociare le opportunità messe in campo, quali ad esempio, il contributo regionale dell’80% per i disoccupati e del 50% per gli occupati che vogliono acquisire i requisiti per l’esercizio della professione”.

La giornata è stata organizzata in collaborazione con le quattro aziende di trasporto pubblico locale presenti sul territorio Arriva Udine (Udine), Atap (Pordenone), Azienda Provinciale Trasporti – Apt (Gorizia) e Trieste Trasporti (Trieste) che ricercano il personale da inserire nelle stesse aziende.

“Sosteniamo le persone che vogliono acquisire la patente per guidare un mezzo di Tpl attraverso bandi che prevedono un’erogazione del 50% della spesa in via anticipata ai candidati ammessi e un ulteriore 50% a saldo nel momento in cui ha la persona ha trovato un’occupazione. Proseguiremo su questa linea visto il successo delle iniziative” ha garantito l’assessore alle infrastrutture, Cristina Amirante, ricordando anche l’attivazione, quest’anno, del bando specifico per autista Tpl dove “sono state accolte 49 istanze su 71 presentate; entro fine anno verrà approvata la graduatoria e liquidato il primo 50% pari a 80mila euro”.

“Con il bando regionale 2022 dedicato a sostenere la carta di qualificazione del conducente (Cqc) sono state ammesse in graduatoria 264 domande – ha aggiunto Amirante -; istanze incrementate quest’anno con il nuovo bando che ha registrato 348 domande presentate di cui 328 ammesse; la graduatoria sarà approvata a dicembre e le risorse impegnante sono pari a 450mila euro”.

“Anche il conducente, come altri mestieri, ha pagato condizioni retributive che non hanno aiutato l’avvicinamento dei giovani a questo lavoro; fra i compito della Regione anche quello di dare la medesima dignità a tutte le professioni” ha indicato Rosolen sottolineando l’incremento dell’impegno economico regionale rispetto agli interventi previsti: “Siamo passati da bandi da 200mila euro a bandi che ne prevedono oltre 500mila. È un dato che dà l’idea dell’attenzione e dello sforzo della Regione”.