Furti a Codroipo, Varmo e Buttrio: rubata anche una pistola antica

Furti in diverse località del Friuli.

Negli ultimi giorni, i ladri hanno colpito diverse località del Friuli: furti, infatti, sono stati denunciati a Codroipo, Varmo e Buttrio.

Nella serata di domenica, 19 novembre, i carabinieri della stazione di Codroipo sono intervenuti in via Colloredo per un furto ai danni di un 41enne: nel corso dello stesso pomeriggio, ignoti erano riusciti a entrare nella sua casa portando via gioielli in oro e una pistola antica regolarmente detenuta.

Il 18 novembre, tra le 15 e le 16.50, invece, i malviventi hanno preso di mira l’abitazione di un 76enne di Buttrio: dopo aver forzato una porta finestra, hanno portato via gioielli per duemila euro; sul fatto indagano i carabinieri di Manzano. Infine, nel corso della serata del 19 novembre, i ladri hanno colpito una casa di Varmo dove è intervenuta la radiomobile: il danno è da quantificare.