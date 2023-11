L’iniziativa delle Residenze per anziani di Sereni Orizzonti.

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, le Residenze per anziani friulane di Sereni Orizzonti hanno esposto grandi fiocchi rossi come simbolo della lotta all’eliminazione della violenza di genere.

Anche in seguito agli ultimi fatti di cronaca, mostrare solidarietà per il femminicidio di Giulia Cecchettin e di tutte le 103 donne uccise in Italia nel 2023, anche con un semplice gesto, può veicolare un messaggio molto forte. Il Gruppo Sereni Orizzonti, presente anche in Veneto, si unisce all’appello della Regione Veneto, che ha indetto il lutto regionale. In un settore in cui si è quotidianamente in contatto con persone fragili, che necessitano di cure e attenzioni, l’interessamento verso le problematiche sociali diventa fondamentale.

“Teniamo particolarmente a questa data. È importante confrontarsi su queste tematiche: è quello che abbiamo fatto in questi giorni con i nostri ospiti. I fiocchi rossi all’esterno delle strutture testimoniano la nostra adesione e il nostro sostegno ad una causa importantissima”, hanno dichiarato le direttrici e i direttori delle residenze per anziani friulane di Sereni Orizzonti.

All’iniziativa hanno risposto anche tutte le altre strutture, gestite dal Gruppo friulano, di Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Liguria, Sicilia e Sardegna, che in occasione del 25 novembre hanno formato così un fronte unito di ben 80 residenze sanitarie per anziani a livello nazionale.