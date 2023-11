La ricostruzione della polizia.

Alle ore 20.40 di ieri gli agenti della Polizia di Stato in forza alla Squadra Volante della Questura di Udine, sono intervenuti in Largo Ospedale Vecchio, dove era stata segnalata una persona stesa a terra sanguinante. Indagini hanno permesso di accertare che poco prima la stessa, cittadino straniero che aveva assunto sostanze alcoliche in compagnia di un altro ragazzo e due ragazze, dopo aver molestato una delle ragazze presenti, veniva allontanato dal primo e fatto cadere a terra.

Nella caduta l’uomo ha infranto una bottiglia di alcolici che teneva in mano e, cadendo con il viso sui cocci di vetro, procurandosi una ferita lacero contusa alla fronte ed una al setto nasale, con copiosa fuoriuscita di sangue. I tre in sua compagnia si sono allontanati repentinamente a piedi all’accorrere dei primi soccorritori. Due dei tre aggressori, due giovani maggiorenni italiani, uomo e donna, sono stati poco dopo identificati dal personale della Squadra Mobile e portati in Questura dove sono stati fotosegnalati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate in concorso.

Nella mattinata odierna anche il terzo aggressore, cittadina minore italiana, alla presenza del padre, è stata deferita all’autorità giudiziaria competente per lo stesso reato in concorso coi primi due. Sono in corso ulteriori accertamenti tesi a chiarire eventuali responsabilità della persona offesa che, tuttora in terapia intensiva, non versa comunque in pericolo di vita.