Salute e benessere sulle Dolomiti Friulane: il corso dell’Università di Udine

In partenza a Barcis il terzo corso residenziale gratuito del progetto “Scuola della Montagna – Dolomiti Friulane” dell’Università di Udine, volto a incentivare lo sviluppo socioeconomico dell’area. Il programma da lunedì 24 a sabato 29 giugno, sul tema “Salute e benessere” ha in serbo anche una serata aperta alla comunità locale, organizzata in collaborazione con il Comune. Mercoledì 26 giugno, infatti, alle 20.30, nella foresteria comunale di via San Giovanni Battista sarà proiettato il documentario “Leogra. Eredità di un paesaggio” di Andrea Colbacchini, vincitore del Premio Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco al 70° Trento Film Festival, e sarà presentato dal vivo, dallo stesso regista, anche l’omonimo libro.

Il documentario, attraverso una serie di interviste agli abitanti di una valle del Veneto prealpino, la Val Leogra, descrive l’ambiente della montagna di mezzo, ripercorrendone l’evoluzione paesaggistica dagli anni Quaranta a oggi. Il libro riprende il tema, proseguendo la scoperta della valle con lo sguardo di storici e geografi e allargando la visione a temi quali la mobilità, le relazioni tra diverse generazioni, l’ideale dei paesi e le dinamiche culturali. La serata con protagonisti entrambi i lavori è a partecipazione gratuita e con prenotazione consigliata, al numero 333 4915346 o all’indirizzo email: sdm.dolomitifriulane@uniud.it.

I corsi della Scuola della Montagna – Dolomiti Friulane.

L’iniziativa rientra tra la quarantina di ore di attività didattiche previste per gli iscritti al corso su “Salute e Benessere”. I percorsi formativi gratuiti proposti a Barcis nell’ambito del progetto “Scuola della Montagna – Dolomiti Friulane”, comprensivi di vitto e alloggio, sono finanziati con i fondi della Strategia Nazionale per le Aree Interne, attraverso una convenzione sottoscritta tra l’Ateneo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e organizzati dall’Università di Udine con la collaborazione della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali e del GAL Montagna Leader. Altri nove sono previsti entro il 2026: il prossimo, dedicato al tema “Turismo e valorizzazione dei luoghi”, si terrà dal 9 al 14 settembre, sempre nella foresteria comunale.