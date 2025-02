A Sanremo 2025 la cena di gala è firmata da due giovani chef friulani

Si chiama Festival dei Sogni, iniziato lunedì 10 febbraio, che terminerà questa sera, sabato 15, ed è evento che unisce musica, arte, letteratura, territorio e degustazioni e che per tutta la durata del Festival di Sanremo coinvolgerà cantanti, artisti, vip, giornalisti e tutti i protagonisti della settimana più attesa dell’anno. Appuntamento al Grand Hotel & des Anglais, albergo storico situato in un edificio caratteristico e inconfondibile a pochi passi dal centro di Sanremo con al suo interno la più grande Spa della città, la Somnia Aura.

Il Festival dei Sogni, ideato dallo Spa manager dell’Hotel Stefano Serra, si arricchisce quest’anno dello spazio inedito della Infinity Room al piano terra dell’hotel, uno spazio esclusivo di 100 mq che, con un allestimento creato ad hoc, farà incontrare musica, cultura, benessere, enogastronomia, arte, design, futuro e sostenibilità. Una stanza riservata, accogliente e rilassante dove gli artisti e tutti i protagonisti del festival potranno riposare, bere o mangiare in un ambiente rilassato e un po’ più defilato dai riflettori.

La Infinity Room è un’idea di Alessandro Pomarè, conduttore televisivo e radiofonico, e di Lapo Pretelli e Lorenzo Gagliano: il programma prevede degustazioni, una rassegna letteraria a cura dello storico e saggista Alessandro Iovino e una musicale con piccoli concerti per dare spazio a giovani artisti emergenti. L’Infinity Room si configura anche come punto d’incontro d’elezione per media, influencer e protagonisti della settimana sanremese. Madrina del Festival dei sogni sarà Anna Falchi, attrice e modella che ha calcato il palco dell’Ariston al fianco di Pippo Baudo in occasione della 45^ edizione del Festival.

A proposito invece di piaceri del palato, Friuli Venezia Giulia e Toscana saranno le due regioni protagoniste all’interno della Infinity Room con una selezione dei migliori prodotti locali dei due territori. Per il Friuli Venezia Giulia ci sarà Goccia di Carnia, l’acqua simbolo delle montagne friulane, e le eccellenze enogastronomiche del Distretto Turistico Commerciale di Cividale, Valli del Natisone e del Torre, come la Gubana, il dolce tipico di quei territori.

A promuovere le eccellenze del Friuli Venezia Giulia Davide Patat e Davide Digianantonio, Gemonesi, ristorante ai celti e caffè duomo. I prodotti promossi sono Il frico friabile, il montasio, il formaggio della latteria di ovaro, il prosciutto di San Daniele la trota di San Daniele, la polenta con la farina dei Fratelli Persello, il pane e la focaccia di Gemona di Luca pizza Divina, i salumi Lovison. Sabato sera delizieremo i palati degli ospiti con una cena di gala tipica friulana, i protagonisti saranno toc’ in braide, cjarsons, frico e polenta e il biscotto S di Raveo.