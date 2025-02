Violento incidente a Reana del Rojale, scontro tra due auto

L’incidente nel pomeriggio a Reana del Rojale.

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, in via Gervasio a Qualso di Reana del Rojale. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sono scontrate in un impatto fronto-laterale.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, per prestare le prime cure ai feriti e valutare la gravità delle loro condizioni. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso. Oltre all’assistenza ai feriti, i pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area, rimuovendo eventuali pericoli derivanti dal sinistro e garantendo che la carreggiata fosse liberata in sicurezza.