Udine, tamponamento a catena sul cavalcavia dell’ospedale

Incidente a Udine nel pomeriggio.

Incidente a Udine dove oggi c’è stato un tamponamento a catena che ha coinvolto più auto, sul cavalcavia in prossimità dell’ospedale.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza 112, che l’ha transitata alla Sores, sono arrivati i sanitari di un’ambulanza che ha controllato sul posto le persone coinvolte per precauzione: fortunatamente, nessuna è rimasta ferita. Sempre durante il pomeriggio, nel capoluogo friulano, una persona è caduta dalla bicicletta in via Cividale; non ha riportato lesioni serie.