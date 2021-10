L’automobilista grave dopo l’incidente in Friuli.

Attimi di paura nella mattinata di oggi su una strada del Friuli. A Bannia di Fiume Veneto, un anziano è finito in ospedale dopo un serio incidente.

Per cause in corso di accertamento, l’auto condotta da un 88enne pensionato ha dapprima impattato contro un furgone, per poi cappottarsi in un fossato.

Subito soccorso, l’uomo ha riportato varie ferite ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine: è in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Fiume Veneto.

