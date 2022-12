Un premio speciale per la startup del Friuli che collega i giovani con le aziende

La startup del Friuli Bevalory premiata al SIOS22.

Durante la settima edizione dello StartupItalia Open Summit, SIOS22 Winter Edition – in collaborazione con Università Bocconi – Bevalory, startup innovativa a vocazione sociale EDTECH che punta sui valori dell’apprendimento 4.0 e dell’orientamento al futuro, è stata insignita del premio Radio 105 Special Award.

“Siamo felici che il nostro partner Radio 105, dopo aver conosciuto le diverse startup del nostro ecosistema, abbia deciso di premiare una che parla ai giovani. Simona Dell’Utri ha creato una realtà in grado di aiutare la next generation a trovare la propria strada, valorizzando attitudini e competenze attraverso un social in grado di porsi come ponte tra loro e le aziende, selezionando le migliori realtà aziendali italiane in grado di orientarli” Afferma Chiara Trombetta – Head of Media & Events di StartupItalia.

Il focus di Bevalory è la crescita personale dei giovani, la valorizzazione dei talenti, l’implementazione delle competenze per arrivare ad un approccio consapevole e dinamico da applicare nelle realtà aziendali. La startup si propone come habitat ideale per valorizzare la Next Generation, per far si che riesca a raggiungere i propri obiettivi, attraverso un percorso fatto di creatività, passioni ed emozioni. Un ponte tra giovani e aziende costruito grazie a uno strumento di comunicazione responsabile. Il team di Bevalory è composto da un team eterogeneo di professionisti composto da mentori, psicologi e adulti appassionati che creano un ecosistema di valore al servizio della community.

“Ci vuole un cuore gigante per essere felici, ed io lo sono. Bisogna saper desiderare, aspettare e agire. Questo è il mantra che condivido con tutti i membri della nostra community, i valorylovers, imprenditori, amministratori istituzionali e professionisti che mettono le loro competenze al servizio delle nuove generazioni, giovani appassionati, entusiasti e motivati che hanno accettato di sperimentare un nuovo modo di essere social per crescere personalmente e professionalmente, entrando a far parte di un ecosistema che crea valore”, racconta Simona Dell’Utri, Company Owner di Bevalory.

La connessione tra imprese, scuola e talento si concretizza con Valory App, piattaforma digitale dove il Virtuale diventa Reale. Bevalory ha fatto doppietta vincendo anche il premio SIOS Special Award Giffoni Edition.

La startup è stata premiata durante la prima giornata del più grande evento in Italia dedicato al mondo dell’innovazione, #SIOS22, dal titolo “Reloaded”, in collaborazione con l’Università Bocconi, dove è stata premiata Unobravo con il titolo di “Startup Of The Year” e sono stati rilasciati i dati dell’ecosistema italiano che quest’anno vede il 2022 chiudere con un netto +68% – rispetto al 2021 – che porta il totale degli investimenti a 2 miliardi e 340 milioni. Una cifra che rappresenta il risultato di 192 operazioni che hanno coinvolto startup italiane, in crescita del 16,3% rispetto alle 165 del 2021.