Supermercati e discount: ecco dove conviene fare la spesa in Friuli

Indagine AltroConsumo: a Udine una famiglia può risparmiare 693 euro

Carovita, bollette pesanti e prezzi al rialzo: mai come quest’anno gli aumenti spaventano le famiglie, che si troveranno a fare i conti con un’inflazione che ha già raggiunto l‘8,4%.

E se c’è una voce di bilancio che è davvero difficile tagliare, è quella della spesa in supermercato. Risparmiare, però, si può: basta scegliere i negozi più convenienti.

Quali sono? Lo dice AltroConsumo, che ormai dal 1989 fa un’indagine annuale sul tema: quest’anno, l’associazione ha analizzato più di 1,6 milioni di prezzi di vari prodotti in 1.171 punti vendita di 67 città, tra cui anche Udine.

In generale, lo studio mostra che una coppia con due figli può risparmiare fino a 3.350 euro all’anno rispetto a quanto spende mediamente (8.550 euro secondo Istat), e una persona singola 2.100 euro (rispetto ai 5.300) comprando i prodotti meno cari in assoluto nei discount più economici dell’inchiesta (Aldi e Eurospin). Ma i risparmi ci sono anche per chi fa una spesa con prodotti di marca (in questo caso il più conveniente è l’Esselunga), mista (Eurospin oppure Famila Superstore o Dok) o con i prodotti a marchio del distributore (Carrefour).

Per quanto riguarda Udine, l’indagine di AltroConsumo indica che il risparmio massimo in città, in caso di prodotti di marca, ammonta a 693 euro. Ma dove andare a fare la spesa per contenere il carovita?

Ecco la classifica dei supermercati e degli ipermercati più convenienti in città.

PANORAMA viale Palmanova 109

SPAK SUPERMERCATI via Francesco Dormisch 66

PANORAMA viale Venezia 327/329

EUROSPAR via del Cotonificio 115

EUROSPAR via Cecilia Gradenigo Sabbadini 72

SUPER A&O via Lombardia, piazzale Valle del But 5

CARREFOUR Terminal Nord viale Tricesimo 149/17

EUROSPAR piazzale Rita Levi Montalcini 1

EUROSPAR via Mario Lizzero 151

COOP via Montegrappa 45

EUROSPAR via Leonardo da Vinci 54

EUROSPAR via Scalo Nuovo 7

COOP via Gio Batta Bassi 12

DESPAR viale Volontari 4

L’indagine ha coinvolto anche Trieste: nel capoluogo di regione, a parità di parametri, il risparmio massimo è di 625 euro e i punti vendita più convenienti sono:

FAMILA SUPERSTORE via Valmaura 4

IPERCOOP Torri d’Europa via Italo Svevo 14-16

PAM via Lionello Stock 4

EUROSPAR largo Barriera Vecchia 7

EUROSPAR via dei Leo 7

CONAD via Edgardo Morpurgo 7

PAM via Campi Elisi, ang. via D’Alviano

COOP largo Barriera Vecchia 13

COOP via del Rivo 10