Il tamponamento tra camion sulla A28 in Friuli.

Due mezzi pesanti si tamponano, paura sull’autostrada in Friuli. I vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo sono intervenuti in A28, intorno alle 10.50 di oggi, per un tamponamento tra due camion – le cui cause sono da accertare – all’altezza dell’uscita di Fontanafredda e Porcia, in direzione Portogruaro.

I conducenti sono usciti autonomamente e illesi dai veicoli, mentre l’autostrada è stata chiusa temporaneamente, ovvero per il tempo necessario a rimuovere i mezzi e procedere ai rilievi.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i due veicoli. Sul posto polizia autostradale, personale di Autovie Venete e i sanitari del 118.

