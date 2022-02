Il ritorno della possibilità di stare senza mascherine all’aperto.

Si ritorna senza mascherine all’aperto in tutta Italia e anche a Udine, come è stato deciso nell’ultimo decreto recente che va verso un clima di allentamento delle misure di contenimento. Stop, quindi, all’obbligo di portare il dispositivo di protezione individuale in aree “en plein air”, eccetto in caso di possibili assembramenti, mentre distanza di sicurezza, igienizzazione delle mani e mascherina al chiuso rimangono in vigore. Oltre a queste misure, da oggi possono riaprire le discoteche per tornare a ballare in pista, con l’ingresso consentito però solo con il Green Pass rafforzato.



Le strade del centro storico di Udine appaiono quasi vuote in un venerdì nuvoloso e freddo. “Sono contenta di poter girare senza mascherina, anche se non dimentico che siamo pur sempre dentro una pandemia e quindi la tengo in borsa. Serve ancora attenzione” dice una ragazza che passeggia con il suo gruppo di amici in Piazza Libertà. Si nota infatti, chi per precauzione preferisce continuare a tenerla anche all’aperto e chi la tiene sotto al mento nell’evenienza di entrare all’interno di un bar o negozio.



Nel complesso si respira un’aria di maggiore serenità e non manca chi passeggia senza coprirsi il volto, dimostrando di non temere il contagio. Quelli privi di dispositivo di protezione individuale in centro non sembrano al momento rappresentare la maggioranza delle persone, che fra prudenza e abitudine continuano infatti a tenerla a portata di mano. Pare che questa nuova misura sia stata accolta a Udine in maniera disomogenea e continueremo vedere tante persone indossarla all’aperto. Resterà da capire fino a quando.

