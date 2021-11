Le nuove norme per sciare in Friuli da gennaio 2022.

Sciatori sempre più simili agli autisti. Questo secondo per le nuove regole per chi andrà a sciare in montagna, che entreranno in vigore da gennaio 2022. A stabilire le nuove disposizioni è il decreto n.40 del 2021 “Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili”. Tramite il nuovo strumento quindi anche le piste da sci avranno un loro codice di comportamento, che tra obbligo di polizza assicurativa, casco e alcoltest diventeranno più sicure per tutti. Vediamo le nuove regole nel dettaglio, oltre a quello del Green pass.

Polizza assicurativa.

La prima novità per la stagione in montagna è l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa. Per sciare quindi sarà necessario avere un’assicurazione tramite la quale poter pagare eventuali danni provocati a terzi. Nel caso in cui lo sciatore venga sorpreso senza l’assicurazione sono previste delle sanzioni. Il trasgressore dovrà infatti pagare una multa da 100 a 150 euro. In più è previsto anche il ritiro dello skipass.

Obbligo casco.

Tutti i minori di 18 anni dovranno indossare il casco. In questo caso la misura di tutela è prevista solo per coloro che non hanno la maggiore età.

Alcoltest.

Dal 2022 saranno introdotti gli accertamenti alcolemici e tossicologici, in quanto sarà vietato accedere alle piste da sci dopo aver bevuto alcol o sotto effetto di droghe. Come per l’obbligo dell’assicurazione, anche in questo caso sono previste delle sanzioni. Si parla di multe da 250 a 1.000 euro.

Limiti di velocità.

Sarà cura del sciatore adeguare la propria velocità alle condizioni dell’attrezzatura usata, delle caratteristiche tecniche della pista e delle condizioni di affollamento. Bisognerà quindi dare massima attenzione alla visibilità, alle condizioni meteorologiche e al traffico, oltre a dover rispettare le segnaletiche.

In situazioni di incrocio bisognerà ridurre la velocità. Il sorpasso non sarà vietato, ma sarà possibile solo se ci sarà lo spazio sufficiente: l’importante è di non arrecare danni alla propria persona e agli altri. In caso di incidente, vale il concorso di colpa, ovvero tutte le persone coinvolte saranno colpevoli in egual maniera.

Sarà introdotto il divieto di sosta nei dossi, nei passaggi obbligati o dove ci sarà poca visibilità. In caso di necessità, si potrà sostare solo ai bordi della pista.

In Friuli Venezia Giulia, meteo permettendo, si tornerà a sciare dal 5 dicembre, con tanta voglia di recuperare l’inverno perduto dello scorso anno quando, a causa dell’emergenza Covid, piste e impianti erano rimasti chiusi.

