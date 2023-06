Incontri sul territorio per evitare le truffe agli anziani.

La cronaca ne è piena: truffe via telefono, truffe spacciandosi per tecnici, truffe facendo leva sugli affetti, il tutto a danno degli anziani.

La Polizia di Udine, infatti, nell’ultimo periodo ha rilevato un aumento delle segnalazioni dei casi (di cui alcuni andati a buon fine per i malviventi) e ha quindi deciso di correre ai ripari, andando sul territorio con una campagna di sensibilizzazione per spiegare come evitarle.

La Questura del capoluogo friulano ha così organizzato una serie di incontri, previsti per mercoledì 21 giugno alle 10, con ingresso libero: gli appuntamenti sono a Udine, nella Sala Ajace di Palazzo D’Aronco, a Cividale del Friuli, presso l’Auditorium della Scuola Secondaria “Elvira e Amalia Piccoli”, e a Tolmezzo, nella Sala Consiliare del Municipio.