Ultima giornata domani a Casa Moderna.

Ultimo giorno domani (domenica 6 ottobre) per visitare Casa Moderna tra nuovi materiali, tecnologie, sostenibilità, risparmio ed efficienza energetica. Giornata finale anche per Saperi&Sapori Fvg dove l’artigianato e l’agroalimentare della tradizione diventano eccellenze contemporanee.

Il mondo delle fiere è cambiato a tutti i livelli, in tutti i settori e anche Casa Moderna – da sempre cartina al torna sole del mercato e delle sue dinamiche – sta via via interpretando un nuovo concetto di casa in costante mutamento, influenzata da molteplici fattori esterni che spaziano dalle politiche abitative ai cambiamenti nei trend di consumo, dall’andamento economico alle innovazioni tecnologiche ai mutamenti socio-culturali. Una casa che combina tecnologia, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, offrendo uno spazio abitativo confortevole, sicuro e più salutare.

Sempre più spesso, oltre a risparmiare sulle bollette, c’è bisogno di risparmiare spazio: fra le soluzioni proposte a Casa Moderna, visitabile fino a domani (domenica 6 ottobre) a Udine Fiere, c’è “Sistem xl”, cucina in melaminico bianco opaco con una finitura chiamata ‘polvere di scintilla”, dove anche le gole sono nella stessa finitura e dove viene inserito un top in quarzo nella penisola con l’inserimento della cappa dawndraft, dotata di un sistema innovativo a scomparsa che prevede la risalita della cappa stessa dal top della cucina. La cappa poi scompare non appena abbiamo terminato di cucinare, per permettere di riguadagnare spazio utile. La novità, esposta al padiglione 6 nello stand Casa Evolution, sta anche nel retro schiena della cucina con l’inserimento di una elegante boiserie in legno.

Sovente, non ci rendiamo conto di quanta ricerca e innovazione ci sia nei materiali e nelle tecniche di costruzione di prodotti che ci circondano; questo perché c’è una forte componente di personalizzazione, creatività e cura sartoriale che li avvolge e che fa la differenza. Lo si vede molto bene anche negli stand di Saperi&Sapori Fvg, il nuovo format allestito padiglione 8 e che arriva al termine della prima edizione valorizzando tradizione e innovazione dell’artigianato e dell’enogastronomia regionali come eccellenze contemporanee.

L’oro olimpico Parigi 2024 Mara Navarria visita la fiera

Dopo la visita Giulia Rizzi, ospite del primo giorno di fiera, Casa Moderna e Saperi&Sapori avranno il piacere di accogliere per la giornata finale un altro fantastico oro olimpico della scherma, Mara Navarria, VIP Ambassador del Friuli Venezia Giulia. Il suo arrivo in fiera è atteso per le 10.30.

“A casa dell’architetto”: cosa succede quando un architetto diventa il committente di se stesso?

La giornata conclusiva vede in programma anche la presentazione del libro “A casa dell’architetto”. Un incontro informale aperto a tutti e nel quale gli autori, Tommaso Michieli e Filippo Saponaro, spiegheranno cosa succede quando un architetto diventa il committente di se stesso e cosa succede quando quell’architetto realizza la propria casa in Friuli. Un curioso e sorprendente diario di viaggio alla scoperta di sedici abitazioni, sedici diversi racconti di muri, stanze, giardini e, soprattutto, delle persone che li hanno creati per viverci”.

Pubblicato da Gaspari Editore, il libro offre una panoramica sulle case di Renzo Agosto, Federico Marconi, Franco Molinari, Giuseppe Zanini, Aldo Peressa, Enrico Sello, Enrico Franzolini, Carlo Mangani, Gino, Pietro, Piera Valle, Luca Missio, Antonio Guarneri & Nicoletta Romanelli, Renzo Rucli & Donatella Ruttar, Federica Manzini, Robby Cantarutti, & Francesca Petricich, Franco Vattolo, Stefania Anzil. Appuntamento alle 11.30, al padiglione 6, nello spazio dedicato alle opere di Giorgio Celiberti che espone 7 grandi tele ed istallazioni ispirate alla casa, intesa come racconto intimo del proprio sé fra ricordi e proiezioni.

Ultimo giorno anche per tentare la fortuna e partecipare al concorso a premi “Vinci una Smart Tv per la tua Casa Moderna”: per farlo basta conservare il biglietto d’ingresso e attendere l’estrazione finale che sarà fatta entro il 20 ottobre. Ingresso unico € 5,00