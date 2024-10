UD4SAFETY FVG al Città fiera: l’intervista all’assessore Roberti

In occasione dell’apertura ufficiale della due giorni Uniti per la Sicurezza Stradale®, Pierpaolo Roberti, Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche di immigrazione, impossibilitato a partecipare, ci ha rilasciato questa breve intervista.



Oggi si dà il via a un evento che compie 10 anni e riunisce tutte le Istituzioni locali per parlare di mobilità sicura e responsabile. Come Regione che ruolo avete?



Oltre al patrocinio, insieme all’Automobile Club Udine abbiamo deciso di cogliere l’occasione per trasmettere nel maxi schermo all’interno del Centro commerciale i video realizzati per il Progetto UD4Safety FVG che hanno come protagonisti i piloti delle Frecce Tricolori.

Una collaborazione importante e prestigiosa. Ce ne parli



Con molto piacere, visto che per noi è un motivo di grande orgoglio. Nell’ambito della campagna di comunicazione multicanale che l’Automobile Club Udine da oltre un anno sta portando avanti, dopo L’Udinese calcio, abbiamo avuto il privilegio di un altro testimonial d’eccezione: la Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare, che ha accolto la nostra proposta con molto entusiasmo e ha lavorato in tempi strettissimi, con grande professionalità. Per noi questa collaborazione è un fiore all’occhiello.



lo slogan della campagna recita “Vola alto, rispetta le regole”: qual è il messaggio?



Si pensa che in strada i limiti, i divieti, le segnalazioni siano una cosa pedante e noiosa, pensata “per gli altri”, mai per noi…Siamo convinti che la nostra abilità, i nostri riflessi, la nostra esperienza siano adeguati e sufficienti a prevenire e fronteggiare ogni situazione. Ma i dati dimostrano che la maggior parte degli incidenti coinvolgono proprio gli adulti nella fascia 35/55 anni.



Con i piloti delle Frecce Tricolori abbiamo voluto trasmettere il messaggio che, “per volare alto”, metaforicamente ma anche concretamente, come quando si devono realizzare acrobazie straordinarie, la sicurezza e il rispetto delle procedure sono fondamentali. E questo vale anche per tutti gli utenti della strada, conducenti, pedoni o passeggeri che siano.

Cosa avete realizzato?



Sono stati realizzati quattro video in cui vengono messi a confronto alcuni tipici comportamenti “stradali” con gli stessi in volo e vengono mostrate alcune regole fondamentali per la sicurezza in viaggio:



1) indossare il casco integrale ben allacciato se si usa la moto

2) far allacciare le cinture ai passeggeri,

3) verificare l’efficienza del veicolo,

4) rispettare la segnaletica.



I video sono già in rete e verranno proiettati nel multisala del Città Fiera per tutto l’inverno, così da far arrivare il messaggio al maggior numero di persone possibile, di ogni età.



L’osservanza di regole precise e un forte senso di responsabilità costituiscono dei valori imprescindibili per chiunque. Siamo certi che l’immagine, la storia e i valori delle Frecce Tricolori e dei suoi piloti siano ideali per promuovere un modello virtuoso in strada, così da incentivare l’emulazione delle buone abitudini.



A UNITI per la SICUREZZA STRADALE®, si parla anche dell’importanza della formazione. Nel Progetto UD4Safety FVG viene curato anche questo aspetto?



Certamente si. Grazie ai formatori dell’Automobile Club Udine abbiamo già fatto corsi nelle scuole di ogni ordine e grado e numerosi incontri con gli adulti in occasione di raduni e iniziative locali, soprattutto sul tema della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, utenti della strada particolarmente vulnerabili.



Come dice lo slogan di questa due giorni dedicata alla sicurezza stradale, “sapere è meglio che improvvisare®”, l’impegno delle istituzioni e del mio assessorato in primis è diffondere quanto più capillarmente possibile la conoscenza delle regole e sensibilizzare tutti al tema della prudenza e della responsabilità, per la sicurezza di tutti.