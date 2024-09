La 4° edizione della Coppa Dono.

Al via la quarta edizione del concorso “Coppa dono Afds Pordenone”, 2024-2025. Si apre oggi, martedì 1° ottobre, il concorso rivolto alle società sportive, dilettantistiche e amatoriali, di ogni disciplina sportiva presenti sul territorio del Friuli occidentale. A vincere saranno le tre squadre partecipanti che totalizzeranno più donazioni di sangue ed emoderivati tra i propri componenti, siano loro già donatori o nuovi donatori.

Promotore anche quest’anno dell’iniziativa è il Gruppo Giovani provinciale dell’Afds Pordenone, che nel 2021 ha ideato il concorso per diffondere la cultura del dono tra le società sportive del territorio e per avvicinare alla donazione i giovani sportivi.

Il concorso si svolgerà dal 1° ottobre 2024 al 30 giugno 2025. Il regolamento e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito all’indirizzo www.afdspn.it. Sino al 15 novembre le società sportive potranno iscriversi; il 16 novembre sarà loro fatto pervenire un link da condividere con i propri dirigenti, atleti e simpatizzanti in modo che ogni persona si possa iscrivere al concorso e andare a donare.

Per questi il termine di iscrizione è il 30 giugno 2025, data di chiusura del concorso. Verranno conteggiate tutte le donazioni fatte dal 1° ottobre fino al 30 giugno. Ogni squadra partecipante al concorso accumulerà punti in base alle donazioni di sangue o plasma effettuate da ogni componente. Il montepremi complessivo ammonta a 2.500 euro, suddiviso tra le tre società vincitrici. La premiazione si terrà nel mese di luglio in piazza XX Settembre a Pordenone.

“Grazie alla Coppa Dono – commentano dal Gruppo Giovani – abbiamo raccolto migliaia di donazioni, un risultato che ci spinge a migliorare ogni anno il regolamento, in modo da rendere il concorso sempre più efficace e attrattivo. Quest’anno, in particolare, ci sono alcune novità”.

“La prima riguarda il diverso peso che avrà ciascuna tipologia di donazione: si potranno conquistare un punto per ogni donazione di sangue, due per ogni donazione di plasma e tre per ogni donazione di piastrine. Se a donare sarà un giovane tra i 18 e i 25 anni di età la sua donazione farà guadagnare alla propria squadra ben dieci punti. Un altro accorgimento riguarda la modalità di iscrizione, resa più agevole perché da quest’anno può avvenire online attraverso la compilazione di due moduli scaricabili dal sito web dell’Afds Pordenone, uno riservato alle società sportive, l’altro riservato ai loro singoli donatori”.