Progetto Wonders – Scopri l’Italia, di Autostrade per l’Italia.

Un videomaker racconterà il bello del Friuli per Autostrade, nell’ambito del progetto Wonders – Scopri l’Italia delle meraviglie. Quindici video selezionati per raccontare l’Italia delle meraviglie, quindici videomaker premiati. Si è concluso il contest “Diventa un Wondermaker”, promosso da Autostrade per l’Italia nell’ambito di Wonders – Scopri l’Italia delle meraviglie, progetto nato per valorizzare il patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico del Belpaese.

I quindici video, uno per ogni regione attraversata dalla rete di Aspi, sono stati selezionati da una giuria composta da esperti del settore, tra centinaia di contributi. Avviato il 15 luglio scorso e concluso il 15 settembre, il concorso prevedeva la realizzazione di un video, di massimo due minuti, premiato per capacità di montaggio, tecniche creative, originalità del racconto nella promozione del territorio e del patrimonio. I vincitori riceveranno 15 E-bike nel segno della sostenibilità, carattere distintivo del progetto. I loro video sono visibili sia sul sito Wonders.it e sui canali social dedicati.

Dal Friuli alla Puglia, dal Veneto all’Abruzzo, i quindici video selezionati sono stati realizzati da Andrea Buonopane (Abruzzo), ph.ilanthrope (Campania), Leo_ventu (Emilia Romagna), buc_c.i (Friuli Venezia Giulia), Claudia Derossi (Lazio), Emmanuel_Losi (Liguria), minafucsia (Lombardia), trip_chili_soup (Marche), simonafracchia (Molise), visual.l3mon (Piemonte), monaco.visual (Puglia), nama_stee87 (Toscana), kiliandekoning (Umbria), kevinrossi_videographer (Valle d’Aosta), ale__white (Veneto).

Che cos’è Wonders – Scopri l’Italia delle meraviglie.

Wonders – Scopri l’Italia delle meraviglie è la piattaforma multicanale promossa da Autostrade per l’Italia che vede i contributi di partner come la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, Touring Club Italiano, WWF e Slow Food Italia, gli Enti territoriali e gli stessi viaggiatori. Wonders accompagna il viaggiatore nei diversi momenti del viaggio, dalla pianificazione all’arrivo, attraverso una serie di strumenti digitali e di touchpoint fisici lungo la rete autostradale e nelle aree di servizio, con l’obiettivo di creare una community che racconta e condivide le proprie esperienze di viaggio. Le informazioni possono essere personalizzate in base all’itinerario e ai desiderata, a partire dall’ampio database (siti culturali, naturalistici ed enogastronomici) di centinaia di esperienze collegate dalla rete autostradale. La piattaforma conta inoltre circa 300 podcast registrati con le voci di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che raccontano esperienze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche, accompagnando gli utenti anche alla guida grazie alla georeferenziazione. A disposizione dei viaggiatori anche un calendario di eventi territoriali con più di un migliaio di proposte, costantemente aggiornate grazie al contributo di enti, associazioni territoriali e utenti, con focus dedicati a esperienze di viaggio sostenibili, mostre, feste, sagre e festival.