I ragazzi di Progettoautismo Fvg disegnano le etichette dei vini

Rossi, bianchi e spumantizzati, questa volta i vini friulani hanno qualcosa in più: non solo sono buoni, prodotti da due cantine di eccellenza del territorio, ma sono firmati da artisti d’eccezione. I ragazzi di Progettoautismo Fvg, infatti, hanno creato le etichette per una serie di bottiglie delle aziende Specogna e Toblar di Corno di Rosazzo.

Le grafiche sono state realizzate dai ragazzi che frequentano il centro Home Special Home che hanno dipinto dei quadri nell’ambito dell’Atelier NoWay-NoUei poi trasformati in etichette da Tonutti Tecniche Grafiche di Fagagna per una selezione di eccellenti vini: Toblar Blanc e Toblar Ros, Rosso Specogna, Ribolla Gialla e Friulano. A fotografare i lavori, invece, è stato Roberto Pedi.

Acquistando queste bottiglie “d’autore” un’importante percentuale del ricavato andrà in donazione per i progetti per il dopodinoi della Fondazione Progettoautismo fvg. Si aprirà infatti a breve un nuovo cantiere per la realizzazione di un villaggio di coresidenza – cohousing – dove le famiglie potranno vivere vicine ai ragazzi che frequentano il centro e contemporaneamente aiutarsi tra loro, dove verranno costruite abitazioni per famiglie e per persone con autismo e ampie aree comuni.

“Questo progetto ha mosso i primi passi nel 2020 e vederlo realizzato è per noi motivo di grande commozione ed immenso orgoglio – racconta Elena Bulfone, presidente della Fondazione Progettoautismo fvg -. L’Atelier NoWay-NoUei, dove sono nati i quadri che vedete riprodotti sulle etichette, è il luogo dove l’impossibile diventa possibile. In questo spazio i talenti delle nostre persone, anche quelle più gravi, hanno la libertà di nascere e soprattutto la possibilità di crescere grazie al supporto di veri artisti e artigiani che, assieme agli educatori, supportano con la loro competenza artistica la nascita di veri capolavori. Grazie a questa iniziativa possiamo iniziare a porre oggi le basi per costruire un vero ecosistema solidale ed innovativo che garantisca il futuro delle nostre famiglie nel dopodinoi, il nostro castello nel cielo qui sulla terra”.

“È stato per noi un onore prendere parte a questo progetto che vede protagonisti eccellenze del nostro territorio – dice Maria Teresa Tonutti, ad di Tonutti Tecniche Grafiche -. Ci sentiamo accomunati dalla sensibilità e da un profondo desiderio di inclusione nei confronti dell’altro. Non appena abbiamo visto le opere dei giovani artisti siamo rimasti colpiti dalla creatività e dalla qualità dei lavori e la scelta di quelli da rendere etichette è stata molto difficile”.

“Per la famiglia Specogna è un grande piacere far parte di questo progetto attraverso le sue aziende Specogna Vini e Toblar, un’iniziativa grazie alla quale si può dimostrare le grandi capacità e potenzialità dei fantastici ragazzi che compongono la grande famiglia di Progettoautismo fvg – commenta Cristian Specogna -. Un progetto come questo, che aiuta a far conoscere i talenti di questi ragazzi, la loro capacità di creare oggetti di valore e al contempo di donare un valore aggiunto a delle realtà economico-produttive del territorio è qualcosa che davvero ci spinge a voler dare il nostro contributo per essere parte di un’iniziativa che può concretamente sostenere i progetti in corso e futuri della Fondazione Progettoautismo fvg”.