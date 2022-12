Nuova pista ciclabile a Udine

Una nuova pista ciclabile collegherà Udine e il comune di Pozzuolo del Friuli, partendo da piazzale Cella per percorrere poi via Lumignacco, arrivare alla rotonda in costruzione tra via Selvuzzis e via Gonars e proseguire dritto fino alla rotatoria di Cargnacco.

Un progetto che ha ottenuto il via libera dalla giunta Fontanini e che presto andrà a gara. Nota dolente, il costo schizzato da 1,3 a 2 milioni di euro a causa del caro prezzi. Per questo l’amministrazione chiederà alla Regione le risorse mancanti attraverso il bando per la mobilità lenta.

“Si tratta di un’opera importante non solo perché, con i suoi oltre cinque chilometri, rappresenta un asse importante nell’ambito della mobilità sostenibile – ha detto il vicesindaco Loris Michelini -, ma anche perché, ponendo Udine al centro di una rete intercomunale, recepisce le indicazioni della Regione relativamente alla vocazione baricentrica della nostra città rispetto al territorio friulano”.