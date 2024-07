Sabato 3 e domenica 4 agosto prosegue il calendario di Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura

Dopo il successo dei primi due tour, continua nel weekend del 3 e 4 agosto Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura del FVG, iniziativa promossa da AICS – Associazione italiana per lo sviluppo della cultura d’impresa turistica e culturale, realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Comunità Collinare del Friuli in collaborazione con Ecoturismo FVG e Alpe Adria Bike.eu.

Il progetto, alla sua seconda edizione, propone una visita a caseforti, ville e castelli fra i più belli della nostra regione, attraverso passeggiate al fresco della mattina adatte a tutti, per esplorare la biodiversità del territorio e ammirare i tanti suggestivi paesaggi del Friuli.

Le colline di Brazzacco

Villa del Torso Paulone a Brazzacco di Moruzzo

Sabato 3 agosto scopriremo Villa del Torso Paulone a Brazzacco di Moruzzo e i suoi affascinanti dintorni. La passeggiata, assieme alla guida naturalistica Sabrina Pellizzon di EcoturismoFvg, ci condurrà attraverso boschetti, prati, ruscelletti con colorate viste ai paesaggi delle colline moreniche e ai suoi campanili.

La visita alla Villa sarà condotta dalla proprietaria Chiara Paulone, che abita e cura con amore l’antica dimora. Sorta intorno al 1600, oggi si presenta in veste Settecentesca con il salone da ballo interamente decorato; la sua visita aggiungerà un tassello alla storia dell’arte del Friuli e dei parchi storici percorrendo il parco con i suoi alberi monumentali, il giardino d’inverno e il grande giardino all’italiana costellato di statue, anche dello scultore Celiberti. Al termine è prevista una degustazione con vini e formaggi di produttori locali.

La torre nord del Castello di Prampero

Domenica tappa nel Castello di Prampero a Magnano in Riviera

Domenica 4 agosto ci avventureremo nel Castello di Prampero a Magnano in Riviera: un sito dalla storia millenaria che rientra per la prima volta nel programma dei tour di Andar per Ville & Castelli e che di rado apre le proprie porte al pubblico per visite guidate.

Sito su un colle da cui si gode di uno splendido panorama, già studio dell’artista Afro, da sempre appartiene alla famiglia di Prampero che lo ha restaurato e riportato in auge. Le storie millenarie della famiglia saranno raccontate ai visitatori dalla contessa Maria di Prampero. La mattina camminata ad anello condotta dalla guida naturalistica Tania Beinat, lungo le pendici boscose del monte Fait.

In quota passeggeremo all’ombra di centenari castagni, roverelle e aceri; la discesa al Castello toccherà antichi borghi. La camminata dura due ore per 4,5 chilometri e un dislivello di 170 metri. Quindi ci vogliono buone scarpe e un po’ di gambe! Al termine è prevista una degustazione con carne di struzzo e formaggi a km0.

Informazioni e prenotazioni

Ogni tour dura quattro ore: un’ora per la visita alla dimora storica, due ore per la passeggiata piedi e un’ora per la degustazione. Partenza e arrivo park dimore. Inizio del tour al mattino alle 8.30. Informazioni: pagine Andar per ville & castelli (Facebook); Andar per ville e castelli (Instagram). Prenotazioni: www.labrunelde.it – sezione Eventi & News