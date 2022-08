Primo caso di West Nile in Friuli, il virus nel sangue di un donatore

Si tratta di un donatore del pordenonese.

Anche se si attente la conferma ufficiale con esami più approfonditi in Friuli potrebbe essere arrivato il primo caso di West Nile. Il virus del Nilo infatti è stato individuato in una sacca di sangue di un donatore pordenonese.

L’allerta in Fvg si era alzata già nelle scorse settimane dopo alcune zanzare infette erano state trovate a San Vito al Tagliamento, San Canzian d’Isonzo e Palazzolo dello Stella.

Il virus è stato rilevato grazie ai controlli che vengono fatte sulle donazioni di sangue e ora, come detto, si dovranno comunque attendere gli esami più approfonditi. Il donatore comunque è in buona salute e non presenta alcun sintomo.