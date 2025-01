Wishing on a star, il film friulano si prepara al debutto nelle sale

Wishing on a star: il film arriva nelle sale del Friuli Venezia Giulia.

Arriva nelle sale del Friuli Venezia Giulia il sorprendente Wishing on a star, film documentario realizzato dalla casa di produzione friulana Videomante e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, al festival di Toronto e nei maggiori festival di cinema internazionali.

L’appuntamento con l’anteprima è per venerdì 17 gennaio al cinema Visionario di Udine Il film, nato da un’idea della cividalese Erica Barbiani, che è anche coautrice della sceneggiatura, è stato diretto dallo slovacco Peter Kerekes (vincitore della sezione Orizzonti nel 2021 con “107 mothers”). Il documentario esplora con un tocco di leggera ironia il metodo dell’astrologia attiva proposto in regione dall’astrologa napoletana Luciana De Leoni, che nel film interpreta se stessa.

Il film.

Luciana ha, infatti, un metodo per far avverare i desideri dei suoi clienti. Tutto ciò che devono fare è intraprendere un viaggio nel giorno del loro compleanno verso una certa destinazione per rinascere sotto nuove configurazioni celesti. Non importa se la destinazione è Taipei, Beirut o un paesino vicino a casa. Durante i viaggi del compleanno, i protagonisti vivono trasformazioni inaspettate e scoprono ciò che desiderano veramente. Insieme a Luciana de Leoni compaiono anche altri interpreti del nostro territorio: Valentina Angeli, Alessandra Fornasier, Barbara Lutman e Giovanni Rugo.

Il film, girato per gran parte in regione e sostenuto dal Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG, è strutturato su più livelli narrativi: Luciana che ascolta i desideri dei suoi clienti, la vita quotidiana di questi ultimi, a volte in completa contraddizione con ciò che hanno rivelato all’astrologa, le incredibili coincidenze che si verificano durante un viaggio di compleanno. E poi ci sono le perplessità, i dubbi e i sogni di Luciana stessa: anche lei ha i suoi desideri.

Wishing on a star riesce a fondere l’atmosfera cinematografica di un film di finzione con emozioni reali che provengono da persone reali. Questo ironico film documentario conferma il fatto che ogni storia, che ci si creda o no, merita di essere conosciuta perché offre un ritratto empatico e originale di quanto ognuno di noi è disposto a mettersi in gioco per avere una vita migliore.

Gli appuntamenti in regione con Wishing on a star.

Dopo la doppia proiezione di giovedì 16 gennaio al Trieste Film Festival, ci sarà l’anteprima per il pubblico venerdì 17 al Visionario. Gli altri appuntamenti saranno sabato 18 a Cinemazero alle 21, sabato 18 a San Daniele del Friuli alle 21 al cinema Splendor con replica domenica 19 alle 16, lunedì 20 al cinema comunale di Cormons alle 20.30 e martedì 21 gennaio alle 21 a Codroipo al Benois De Cecco.