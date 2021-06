Gli incidenti nella notte in Friuli.

Niente più restrizioni grazie alla zona bianca, a partire dal coprifuoco. In più, una bella giornata di inizio estate che ha favorito la mobilità. Fatto sta che, nelle scorse ore, ci sono stati diversi incidenti in Friuli.

I sinistri si sono verificati nella notte a Lignano, Muzzana, Gemona, a Udine e Codroipo gli incidenti sono stati addirittura due. Le cause sono riconducibili a scontri tra auto, fuoriuscite autonome e mancate precedenze.

Tutti gli episodi, per fortuna, si sono conclusi senza gravi conseguenze, anche se qualche ferito c’è stato. Nottata di gran lavoro per forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale sanitario in Friuli.

