L’evento in piazza a Ronchis.

Molte piazze e monumenti del Friuli sono stati illuminati di rosso in questi giorni per celebrare la Settimana mondiale del donatore di sangue. Rosso per l’appunto per ricordare l’importanza di mettersi a disposizione degli altri con un semplice gesto. Anche a Ronchis si è voluto dare un contributo attivo alla campagna, organizzata in collaborazione con la locale sezione dell’AFDS e dell’Avis.

Il monumento dedicato ai donatori è stato già illuminato da domenica scorsa. Domani, domenica 13, alle 20,30, ci si troverà, invece, in piazza, a Ronchis, nel rispetto delle misure anti contagio, per un momento conclusivo della settimana.

