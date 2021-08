Le attività commerciali in Fvg dove non viene chiesto il Green Pass.

Non sono, per ora, molte. Ma qualcuna c’è. Non mancano, anche in Friuli Venezia Giulia, le attività commerciali che hanno deciso di “ribellarsi” all’obbligo di Green Pass, entrato in vigore lo scorso 6 agosto, e che scelgono di non chiedere il “passaporto” alla loro clientela.

Tra i locali, a Udine aderisce all’iniziativa la Caffètoteca di viale Palmanova e lo stesso vale per la Locanda del Borgo a Cividale. La protesta contro la misura, ritenuta discriminatoria, è stata sposata anche dalla Locanda Al Trivio di San Leonardo, nelle Valli del Natisone. Restando in provincia di Udine, nel nome del motto “Aperti e liberi”, non chiedono il Green Pass nemmeno il salone di parrucchiere e centro estetico Bellezza Made in Italy di viale Tricesimo, a Udine, e Linda acconciature di Attimis.

In provincia di Pordenone, ha aderito al momento soltanto il locale Wolf Wine and Food, mentre nell’Isontino lo ha fatto l’Agriturismo Ronco dei Masi di Gorizia. Nell’area triestina, infine, aderisce la Trattoria ai due leoni di Muggia.

Non molte, dunque, le attività legate al “No Green Pass”, che si ribellano all’imposizione scelta dal governo e vogliono lasciare liberi i propri clienti di “respirare”.

