I controlli di Ferragosto sul Green Pass in Fvg.

Il Friuli Venezia Giulia supera la “prova” del Green Pass a Ferragosto. In un weekend caratterizzato da un’intensificazione dei controlli, da parte delle forze dell’ordine, in regione, sono arrivate alcune sanzioni, ma più in generale le regole sono state rispettate.

Carabinieri, polizia di Stato, Guardia di finanza e polizia locale sono stati impegnati durante il fine settimana nelle verifiche sul rispetto della normativa vigente. Chi è sprovvisto di Green Pass, infatti, non può sedersi nei tavoli al coperto di bar e ristoranti, ma non può nemmeno accedere ad alcune eventi all’aperto.

Regole ben chiare, anche se non è mancato chi ha trasgredito. A Forni Avoltri un avventore ha effettuato l’accesso in un locale sprovvisto di passaporto verde ed è stato sanzionato, al pari del titolare dell’attività, dai carabinieri durante una verifica. A Lignano, il cliente di un esercizio pubblico è stato sorpreso all’interno privo non soltanto di Green Pass, ma anche di mascherina: inevitabile la sanzione di 400 euro tanto per lui, quanto per il titolare. Quasi 80 le persone sottoposte a controllo nella località balneare.

Molte, invece, le verifiche che sono filate lisce. È così a Udine, dove nelle ultime due giornate sono state controllate 200 persone, senza che emergessero irregolarità. Anche in altre località, non sono state elevate contravvenzioni.

A Trieste, invece, tre persone – due clienti e il titolare – sono stati sanzionati all’interno di una sala slot perché sprovvisti di lasciapassare sanitario. In generale, comunque, “l’esame” di questo weekend ferragostano in Fvg può dirsi superato.

