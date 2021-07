La decisione in sede di assestamento di bilancio della Regione Fvg.

Tutte le domande “prima casa” presentate lo scorso anno hanno la copertura finanziaria. A far tirare un respiro di sollievo a chi aveva presentato domanda di contributo è l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, che in sede di assestamento di bilancio ha annunciato altri 40 milioni destinati a questo capitolo.

“Recentemente – ha spiegato – abbiamo stanziato 12 milioni e mezzo di euro per scorrere le graduatorie riguardanti l’accesso all’edilizia agevolata, soddisfacendo circa 850 domande per la cosiddetta prima casa e chiudendo, di fatto, le richieste per il 2019. Adesso in assestamento abbiamo previsto altri 40 milioni che ci consentono di coprire le richieste per i primi 10 mesi del 2020. Con le risorse già a bilancio riusciremo a dare copertura a tutte le domande dello scorso anno”.

Gli altri interventi finanziati.

Ma sono molti altri gli interventi che saranno coperti da fondi regionali. Tra i più importanti da segnalare i 50 milioni di euro per nuovi provvedimenti legislativi in materia di viabilità in vista del trasferimento di queste funzioni agli Edr e i 10 milioni per l’edilizia scolastica. Altri 7 sono destinati invece allo sviluppo della portualità e della logistica, mentre 3 mln sono previsti per la costruzione, l’adeguamento e l’ampliamento degli impianti sportivi per Eyof 2023, il Festival invernale dei giochi olimpici della gioventù europea che si terrà nelle località montane del Friuli Venezia Giulia. Ulteriori 3 milioni serviranno per implementare lo scalo ferroviario di Cargnacco del Consorzio di sviluppo economico del Friuli (Cosef).

