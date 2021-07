La classifica degli atleti Fvg alle Olimpiadi.

Saranno 384 gli atleti azzurri impegnati alle Olimpiadi di Tokyo, dal 23 luglio all’8 agosto. Un record assoluto, con 198 uomini e 186 donne, che supera il primato stabilito ad Atene 2004 con 367 partecipanti.

Uno studio di PtsClas riguardante le ultime sei edizioni dei Giochi olimpici estivi – da Sydney 2000 a oggi – ha messo in luce il rendimento delle province italiane in relazione agli sportivi arrivati a competere nell’Olimpo degli atleti. A partire dalla provincia di nascita e della società di primo tesseramento degli atleti, comparando i dati con la popolazione dei rispettivi territori, la classifica è molto lusinghiera nei confronti del Friuli Venezia Giulia. Nelle primissime posizioni spiccano infatti Trieste e Gorizia (rispettivamente prima e terza).

La statistica.

Trieste quest’anno schiererà Stefano Tonut, giocatore della Nazionale di basket, come suo rappresentante più noto. A Sydney 2000 ha avuto il picco delle partecipazioni con ben 10 giocatori, e ha ottenuto il primo posto anche nella classifica “storica” al femminile. A livello regionale, nella classifica delle province per convocazioni olimpiche dal 2000 al 2020 e il relativo ranking in base alle partecipazioni, meglio di tutte fa il Friuli Venezia Giulia, che alla prima e alla terza posizione di Trieste e Gorizia aggiunge la 22esima di Udine e la 33esima di Pordenone.

Tra le province più rappresentate nella sola Tokyo, Gorizia è ottava, con un indice ponderato in rapporto alla popolazione di 1,92. Trieste è 14esima, con 1,76; Pordenone 15esima, con 1,63. Udine e Trieste sono anche tra le province leader per numero di atleti partecipanti nei principali sport nel corso delle ultime sei edizioni delle Olimpiadi (dal 2000 al 2020). Udine è terza per quanto riguarda il tiro a volo, Trieste è terza per il tiro con l’arco e seconda per la vela.

I campioni del Friuli

