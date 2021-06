Dal Fvg nuove mete Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

Dal Friuli Venezia Giulia d’ora in poi sarà più facile raggiungere mete in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma, annuncia infatti importanti novità per l’estate alle porte con tante nuove destinazioni al centro e al nord, servite a partire dal 4 luglio.

Le città servite dal servizio.

Le città che sarà possibile raggiungere sono L’Aquila, Giulianova e Teramo in Abruzzo, Civitanova, San Benedetto del Tronto e Urbino nelle Marche, Todi in Umbria, Arezzo in Toscana, Piacenza in Emilia, Savona, Imperia, Sanremo e Ventimiglia in Liguria, Alessandria, Asti, Alba, Cuneo, Novara e Vercelli in Piemonte, Monza e Voghera in Lombardia, Rovereto in Trentino, Portogruaro in Veneto e Trieste, Monfalcone e Palmanova in Friuli Venezia Giulia.

I passeggeri da e verso Nord beneficeranno peraltro del raddoppio dei servizi MarinoBus in Calabria: dopo l’esordio dell’anno scorso sulla costa Jonica e gli ottimi risultati registrati nonostante la pandemia, saranno attive le nuove linee per il Cosentino così come aumenteranno le soluzioni di viaggio nel Crotonese.

Un network di collegamenti.

Il risultato è un network di collegamenti sempre più capillare per raggiungere comodamente, anche dai centri più a sud, un incredibile numero di mete in tutta Italia – da Napoli a Roma, da Perugia a Bologna, da Milano a Torino – e anche all’estero, dalla Svizzera alla Germania, dalla Francia al Lussemburgo.

E, ovviamente, tutto questo sarà apprezzato anche da chi vorrà viaggiare da nord a sud: per andare, magari, a visitare la Capitale o godersi le spiagge in Cilento, Metaponto, Gargano, Salento, i litorali tirrenici e ionici della Calabria e, grazie alle interconnessioni, pure il mare della Sicilia.

Livrea e biglietti “griffati” col Sommo Poeta.

I passeggeri, peraltro, avranno anche la possibilità di viaggiare a bordo di uno dei bus con la livrea dominata dal profilo del volto di Dante Alighieri e con a bordo la riproduzione di alcuni dei più famosi versi della Commedia: sono pullman realizzati da MarinoBus nell’ambito de “La diritta via” con cui l’azienda celebra il Sommo Poeta nel 700° anniversario della sua morte.

Per la stessa ragione, fino alla fine dell’anno i biglietti – acquistabili online attraverso l’app gratuita MarinoBus o su www.marinobus.it, telefonicamente al numero sempre attivo 080 3112335 o, infine, di persona presso una delle tante agenzie di viaggio e biglietterie autorizzate – saranno emessi con una grafica speciale dedicata proprio a Dante e ai suoi celebri versi.

