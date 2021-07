I nuovi parametri per entrare in zona gialla.

In Italia si va verso un cambio dei parametri che influiranno sulla decisione del colore da assegnare alle regioni e delle relative restrizioni. Il governo sarebbe già al lavoro, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e dell’Iss per stabilire i nuovi indici.

Secondo la prima ipotesi su cui è concentrato l’esecutivo verrà dato un peso maggiore ai ricoveri, come richiesto da molti governatori. La zona gialla scatterà se una regione supererà il 5% dei posti letto occupati nelle terapie intensive e il 10% di quelli nei reparti ordinari.

La cabina di regia insieme al presidente del Consiglio, Mario Draghi, stanno lavorando anche per estendere l’obbligo Green-pass. Questo passaggio dovrebbe avvenire mercoledì mattina e già nel tardo pomeriggio potrebbe esserci la riunione del Consiglio dei Ministri.

Ma qual è il quadro in Friuli Venezia Giulia? Secondo l’ultimo monitoraggio, pur con un numero di contagi in risalita del 40.7% rispetto alla settimana precedente, la regione ha un’occupazione di posti letto in ospedale da parte di malati Covid quasi nulla. Totalmente vuote le aree mediche, appena l’1% delle terapie intensive è occupato da persone contagiate dal coronavirus. Occorre comunque prudenza e il Fvg guarda con attenzione ai nuovi parametri per scivolare in zona gialla.

