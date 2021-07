La task force di Autovie per il weekend da bollino rosso in Fvg.

Una task force di 180 persone, nell’arco delle 24 ore, tra tecnici degli impianti, operatori di sala radio, manutentori, esattori e ausiliari al traffico. È il piano di Autovie Venete per l’esodo estivo previsto nel fine settimana.

Il team della Concessionaria è pronto a far fronte all’arrivo di quasi 180 mila veicoli lungo la propria rete di competenza, nella sola giornata di sabato 31 luglio. Per il primo weekend da “traffico critico” è previsto, infatti, il potenziamento del servizio degli ausiliari della viabilità; il rinforzo dell’apparato dell’esazione pedaggi e dei presidi tecnici in particolare alla barriera del Lisert, a Latisana, Villesse, San Donà, San Stino di Livenza e a Cessalto; due presidi sanitari a San Giorgio di Nogaro e a San Donà di Piave; tre presidi meccanici a San Stino, Latisana e San Giorgio di Nogaro; e il servizio di assistenza nei piazzali di stazione per incanalare il traffico nelle piste.

Previsioni del primo weekend di esodo.

Già a partire domani, venerdì 30 luglio, Autovie prevede traffico intenso sulla Tangenziale di Mestre e sulla A4 in direzione Trieste e sostenuto in direzione Venezia. Condizioni di criticità si potrebbero verificare a partire dal pomeriggio/sera con possibili code alla barriera del Lisert.

Per sabato 31 luglio i transiti si intensificheranno con possibili code in entrambe le direttrici della A4 in prossimità degli svincoli che servono le località balneari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Rallentamenti si potrebbero verificare anche sulla A23 in direzione Nodo di Palmanova.

Situazione fotocopia si dovrebbe verificare nel corso della mattinata e del pomeriggio di domenica 1° agosto. Il piano della viabilità estiva di Autovie prevede l’adozione di due protocolli operativi per la gestione delle criticità: il primo è il by pass A27-A28 in caso di lunghe code sulla tratta Mestre – Portogruaro; il secondo è la deviazione dei flussi veicolari al casello di Villesse per i veicoli diretti in Slovenia e Croazia in caso di incolonnamenti alla Barriera del Lisert.

Quattro sono i weekend critici, secondo le previsioni di Autovie: 30-31 luglio; 6-7 agosto; 21 agosto; 28 agosto. L’invito all’utenza è quello di informarsi prima di partire scaricando l’App Infoviaggiando o chiamando il numero verde 800996099

