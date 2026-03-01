Cinquant’anni del Coro Glemonensis: mezzo secolo di identità e musica friulana

Cinquant’anni di musica, memoria e identità. Si è svolta ieri a Gemona del Friuli la cerimonia per il 50° anniversario del Coro Glemonensis, fondato originariamente con il nome “La vos di Ospitalet”, una delle realtà corali più rappresentative del panorama friulano.



All’evento celebrativo ha preso parte l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha sottolineato il valore simbolico del traguardo raggiunto dal sodalizio. “Cinquant’anni del Coro Glemonensis rappresentano la storia di una comunità che ha saputo superare grandi difficoltà nel segno della musica”, ha dichiarato l’esponente della Giunta regionale.

Nato prima del terremoto, cresciuto nella rinascita

L’assessore Barbara Zilli con alla sua destra il sindaco di Gemona Roberto Revelant durante l’evento

Nel suo intervento, Zilli ha ricordato come il coro sia nato prima del terremoto del 1976, evento che segnò profondamente Gemona e l’intero Friuli. Da allora, il gruppo ha attraversato decenni di cambiamenti, trasformazioni sociali e culturali, mantenendo sempre saldo il proprio legame con il territorio.



“Questo mezzo secolo di attività – ha spiegato l’assessore – è uno spartito fatto di vite vissute, di sacrificio, di dolore e anche di gioia”. Il Coro Glemonensis ha saputo resistere e rafforzarsi nel tempo, portando la tradizione musicale friulana anche fuori dai confini regionali, esibendosi nei numerosi Fogolâr Furlan sparsi nel mondo e contribuendo a diffondere l’identità del Friuli attraverso il canto.

Una voce autorevole nel panorama corale regionale

Attualmente diretto dal maestro Gabriele Bressan, alla guida dal 2019, e presieduto da Paolo Forgiarini, il coro rappresenta oggi un punto di riferimento per la comunità gemonese e per l’intero territorio friulano. Nel corso della celebrazione è stato ricordato anche il volume pubblicato per l’occasione, che ripercorre concerti, trasferte e aneddoti di mezzo secolo di attività artistica, testimoniando il radicamento del gruppo nel tessuto sociale e culturale locale.



“Celebriamo questo importante traguardo con profonda gratitudine – ha concluso Zilli – anche nei confronti di chi si è succeduto alla guida del coro, con la consapevolezza che seguiranno molti altri anniversari per una realtà che costituisce una voce autorevole nel panorama corale regionale e un riferimento essenziale per Gemona e per l’intero Friuli”.