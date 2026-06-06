Le prove delle Frecce Tricolori a Grado.

Il cielo di Grado si è colorato questo pomeriggio, sabato 6 giugno, con il volo di prova della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”, in vista del Grado Air Show 2026 in programma domani, domenica 7 giugno. Un’anticipazione spettacolare che ha già richiamato l’attenzione di residenti, turisti e curiosi lungo il litorale, dove in molti hanno alzato lo sguardo per seguire le evoluzioni della formazione acrobatica.



Le prove generali hanno rappresentato il primo assaggio dello show che domani animerà la spiaggia e il Lungomare Nazario Sauro, trasformando Grado in una grande platea a cielo aperto. Il passaggio delle Frecce Tricolori, con le loro manovre e le scie nel cielo, ha fatto da preludio a uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva sull’Isola del Sole.

Domani lo spettacolo sul mare

Il Grado Air Show 2026 si terrà domenica 7 giugno, dalle 16 alle 18, lungo il litorale di Grado. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Grado, la Git spa, l’Aero Club d’Italia e l’Aeronautica Militare, porterà sul mare una serie di esibizioni pensate per coinvolgere adulti e bambini.

Protagoniste indiscusse saranno le Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, che colorerà il cielo con le iconiche scie verde, bianco e rosso. Accanto a loro sono previste anche le evoluzioni di altri velivoli e formazioni, con manovre di precisione e coreografie aeree ad alto impatto scenografico.

Il programma del Grado Air Show 2026

Nel corso del pomeriggio il pubblico potrà assistere alle esibizioni dei Flying Donkey’s, coppia di aerei ultraleggeri, della Formazione ELI E.I., del Pitts Special, del CAP 231 dedicato all’acrobazia aerea, del PC9 della Forza Aerea Slovena e, in chiusura, delle Frecce Tricolori.

Lo spettacolo sarà visibile da più punti della spiaggia e dal Lungomare Nazario Sauro. La partecipazione è gratuita e l’evento si svolgerà lungo tutto il litorale, con il mare e il cielo a fare da cornice a una manifestazione che unisce acrobazia, emozione e grande richiamo turistico.

Limitazioni in mare e modifiche alla viabilità

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’Air Show, sono previste alcune limitazioni temporanee alla navigazione, alla balneazione e alla circolazione stradale. Le restrizioni hanno interessato anche le prove generali di sabato 6 giugno.

Per quanto riguarda il mare, nella giornata di domenica 7 giugno le limitazioni saranno in vigore dalle 15 alle 18, o comunque fino al termine della manifestazione, nell’area antistante la Spiaggia Principale e il Lungomare Nazario Sauro. Saranno vietati la navigazione, l’ancoraggio, la sosta con imbarcazioni, la balneazione, le immersioni, la pesca e qualsiasi altra attività in mare, sia in superficie che subacquea.

Sul fronte della viabilità, sono previsti divieti di sosta e transito in alcune strade della città. In particolare, domenica 7 giugno, dalle 15.30 alle 18 e comunque fino al termine della manifestazione, il divieto di transito interesserà alcune vie dell’area del lungomare, con eccezioni per mezzi di emergenza, soccorso, forze dell’ordine, protezione civile e organizzazione.

I consigli per assistere all’evento

L’organizzazione invita cittadini e ospiti a raggiungere con anticipo le aree del lungomare, utilizzare ove possibile biciclette e percorsi pedonali, prestare attenzione alla segnaletica temporanea e seguire le indicazioni del personale di servizio. Ai residenti e domiciliati nelle vie interessate sarà consentito il transito, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, esclusivamente per raggiungere le proprie proprietà private.

Dopo le prove di oggi, l’attesa è tutta per lo spettacolo di domani, quando le Frecce Tricolori e gli altri protagonisti del Grado Air Show 2026 torneranno a esibirsi sopra il mare, regalando al pubblico uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate gradese.