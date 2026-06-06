Ci sono anche due ragazze friulane tra le trenta finaliste nazionali di Miss Mondo Italia 2026, il concorso che selezionerà la rappresentante italiana alla finale internazionale di Miss World. A portare il nome del Friuli Venezia Giulia nella fase decisiva saranno Aurora Greco, di Tarcento, e Nicole Bono, di Magnano in Riviera, entrambe inserite nella rosa delle finaliste che si contenderanno il titolo nazionale.



La finale si svolge a Gallipoli, dove le concorrenti resteranno impegnate fino al 14 giugno in un calendario fitto di appuntamenti tra prove tecniche, competizioni speciali, eventi istituzionali e iniziative legate alla promozione del territorio.

Le due friulane nella Top 30 nazionale

Per il Friuli Venezia Giulia si tratta di una doppia presenza nella fase più importante del concorso. Aurora Greco e Nicole Bono sono infatti state selezionate tra le trenta finaliste provenienti da tutta Italia, scelte al termine del percorso nazionale che ha coinvolto candidate da diverse regioni della penisola.

Le finaliste, come spiegato in una nota dell’organizzazione, sono state individuate non soltanto per la bellezza, ma anche per le qualità umane, il talento, la preparazione, la personalità e la capacità di interpretare i valori di eleganza, cultura, impegno sociale e rappresentanza.

La fase finale di Miss Mondo Italia 2026 entrerà ora nel vivo con una serie di prove e appuntamenti che accompagneranno le concorrenti fino alla serata conclusiva. In palio c’è il titolo nazionale e, soprattutto, il diritto di rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss World.

Le trenta finaliste di Miss Mondo Italia 2026