Incidente a Faedis, auto finisce contro il muretto e si ribalta

Incidente nel primo pomeriggio

Incidente stradale intorno alle 15 di questo pomeriggio a Faedis, lungo via Udine, all’ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un muretto per poi ribaltarsi su un fianco in mezzo alla carreggiata.



Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure alla persona coinvolta nell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco volontari di Cividale del Friuli, che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e dell’area dell’incidente.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita di strada e capire cosa abbia portato l’auto a schiantarsi contro il muretto prima di ribaltarsi. La viabilità nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei detriti.