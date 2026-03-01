Cade con gli sci sul Monte Neddis: soccorso con l’elicottero

Soccorso uno scialpinista caduto durante la discesa dal Monte Neddis.

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, dove uno scialpinista è rimasto ferito durante la discesa dal Monte Neddis a Treppo Ligosullo. L’allarme è scattato tra le 14 e le 14.30, quando la Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino, insieme alla Guardia di finanza e all’elisoccorso regionale, dopo una chiamata al Nue112 da parte del gruppo con cui l’uomo stava effettuando l’escursione.



Secondo quanto ricostruito, lo sciatore stava scendendo lungo il versante del Monte Neddis quando la punta di uno sci si è improvvisamente piantata nella neve, facendolo cadere. Nell’impatto ha riportato una forte distorsione ad una gamba. L’incidente è avvenuto a circa 1600 metri di quota.

Le condizioni non gli hanno consentito di proseguire autonomamente la discesa, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Le squadre di terra si sono portate con cinque soccorritori a Castel Valdajer, pronte a intervenire a supporto delle operazioni. Nel frattempo l’elisoccorso regionale è riuscito ad avvicinarsi alla zona dell’incidente e a sbarcare sulla dorsale, in hovering con i pattini a terra, il tecnico di elisoccorso, il medico e l’infermiere, insieme alla barella.



Dopo le prime cure, l’uomo è stato recuperato con il triangolo di evacuazione al verricello e trasportato fino a valle, dove è stato affidato all’ambulanza per il trasferimento all’ospedale di Tolmezzo.