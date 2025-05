A Gemona appuntamento con l’Open day dell’università di Udine

A Gemona del Friuli l’Open day dell’università di Udine.

Mercoledì 7 maggio, dalle 9, si terrà l’Open day della sede di Gemona del Friuli dell’università di Udine. Porteranno i saluti iniziali il rettore Roberto Pinton e il prorettore Andrea Cafarelli. Gli allievi delle scuole superiori potranno visitare il complesso di piazzale Diego Simonetti e scoprire le strutture del corso di laurea in Scienze motorie del Dipartimento di Medicina: dalle aule agli spazi studio, dalle palestre ai laboratori.

Avranno soprattutto l’opportunità di confrontarsi con docenti, tutor e studenti per approfondire i contenuti formativi, le caratteristiche del corso, le modalità di accesso e le opportunità professionali post laurea. Tra le quali il corso di laurea magistrale in Scienze delle attività motorie preventive e adattate, sempre a Gemona. Non mancherà l’illustrazione dei servizi agli studenti, attraverso anche il tour guidato negli spazi della Casa dello studente dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis).

Inoltre, sarà possibile conoscere tutti i corsi di studio dell’Università grazie agli stand informativi degli otto dipartimenti dell’Ateneo. Complessivamente 84 corsi di cui 42 corsi di laurea, 39 di laurea magistrale e 3 corsi di laurea magistrale a ciclo unico. E, in più, il percorso di eccellenza rappresentato dalla Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann”.